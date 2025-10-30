Через обстріл на Миколаївщині поїзди курсуватимуть із затримками

Фото: Укрзалізниця

Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині зафіксовано знеструмлення. Для забезпечення руху резервні тепловози вже виведено на маршрути

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Зазначається, що пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками, зокрема:

127 Запоріжжя – Львів;

128 Львів – Запоріжжя;

51 Одеса – Запоріжжя;

7 Харків – Одеса;

53 Дніпро – Одеса.

Як відомо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.