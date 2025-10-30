Через обстріл на Миколаївщині поїзди курсуватимуть із затримками
Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині зафіксовано знеструмлення. Для забезпечення руху резервні тепловози вже виведено на маршрути
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Зазначається, що пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками, зокрема:
- 127 Запоріжжя – Львів;
- 128 Львів – Запоріжжя;
- 51 Одеса – Запоріжжя;
- 7 Харків – Одеса;
- 53 Дніпро – Одеса.
Як відомо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.
