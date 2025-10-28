07:28  28 октября
На Ровенщине столкнулись два мотоцикла: 18-летний водитель в реанимации
07:15  28 октября
Карпаты накроет штормовой ветер: синоптики предупредили об опасности
02:50  28 октября
7-месячную дочь актрисы Анны Кощмал ночью забрали в больницу: что произошло
28 октября 2025, 09:57

В Украине выросло количество ДТП с участием пьяных водителей: где больше всего нарушителей

28 октября 2025, 09:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
Только за 9 месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали 1243 случая вождения в состоянии опьянения – на 22 больше, чем в прошлом

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в ответ на запрос УНН, передает RegioNews.

Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской (136), Львовской (89) и Сумской (77) областях. В суд уже передано более 400 производств, еще 526 дел закрыто.

Для сравнения, в 2024 году за тот же период было зарегистрировано 1221 правонарушение. Тогда лидерами среди областей были Волынская, Днепропетровская и Львовская области.

В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что за 9 месяцев этого года по статье 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УК Украины было зарегистрировано 52 правонарушения.

Напомним, Киевская городская прокуратура направила в Голосеевский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего работника прокуратуры. Его обвиняют в смертельном ДТП. Медицинское обследование показало высокое содержание алкоголя в крови водителя.

