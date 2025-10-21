В Киеве пьяный экспрокурор сбил женщину насмерть: дело передано в суд
Сегодня, 21 октября, Киевская городская прокуратура направила в Голосеевский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего работника прокуратуры. Его обвиняют в смертельном ДТП
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, вечером 19 июля 2025 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на пешеходную зону на улице Большой Васильковской и сбил 61-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая погибла.
После наезда водитель пытался скрыться, однако его задержали.
Медицинское обследование показало высокое содержание алкоголя в крови.
Обвиняемому инкриминируют:
- нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшей;
- заведомое оставление потерпевшей без помощи, поставив ее в опасное для жизни состояние.
Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.
Напомним, журналист Константин Андриюк рассказал, что работник органов прокуратуры, устроивший пьяное ДТП, оказался сыном известного пророссийского комика-беглеца Андрея Молочного.
Отец задержанного – пророссийски настроенный, отличился многими антиукраинскими выступлениями и сообщениями. После начала российско-украинской войны переехал жить в РФ. У него четыре сына и дочь.
За преступления против Украины Андрей Молочный-старший внесен в базу данных "Миротворца".