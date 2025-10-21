11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
21 октября 2025, 13:06

В Киеве пьяный экспрокурор сбил женщину насмерть: дело передано в суд

21 октября 2025, 13:06
Фото: Прокуратура Украины
Сегодня, 21 октября, Киевская городская прокуратура направила в Голосеевский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего работника прокуратуры. Его обвиняют в смертельном ДТП

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, вечером 19 июля 2025 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на пешеходную зону на улице Большой Васильковской и сбил 61-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая погибла.

После наезда водитель пытался скрыться, однако его задержали.

Медицинское обследование показало высокое содержание алкоголя в крови.

Обвиняемому инкриминируют:

  • нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшей;
  • заведомое оставление потерпевшей без помощи, поставив ее в опасное для жизни состояние.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, журналист Константин Андриюк рассказал, что работник органов прокуратуры, устроивший пьяное ДТП, оказался сыном известного пророссийского комика-беглеца Андрея Молочного.

Отец задержанного – пророссийски настроенный, отличился многими антиукраинскими выступлениями и сообщениями. После начала российско-украинской войны переехал жить в РФ. У него четыре сына и дочь.

За преступления против Украины Андрей Молочный-старший внесен в базу данных "Миротворца".

