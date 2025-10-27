21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 19:25

ДТП в Полтавской области: 40-летнего мужчину сбили насмерть

27 октября 2025, 19:25
Фото: Нацполиция
Авария произошла 27 октября на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. Правоохранители начали расследование 

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, 27-летний водитель Nissan наехал на 40-летнего мужчину. От описанных травм потерпевший погиб на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

"По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) - Уголовного кодекса Украины".

Напомним, в Киевской области мотоциклист "устроил гонки" и устроил ДТП. В результате аварии мужчина получил травмы, его госпитализировали. Правоохранители начали досудебное расследование.

27 октября 2025
