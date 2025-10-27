ДТП в Полтавской области: 40-летнего мужчину сбили насмерть
Авария произошла 27 октября на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, 27-летний водитель Nissan наехал на 40-летнего мужчину. От описанных травм потерпевший погиб на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
"По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) - Уголовного кодекса Украины".
