В Україні зросла кількість ДТП через п'яних водіїв: де найбільше порушників

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Лише за 9 місяців 2025 року правоохоронці зафіксували 1243 випадки керування авто у стані сп'яніння – на 22 більше, ніж торік

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у відповідь на запит УНН, передає RegioNews.

Найбільше порушень зафіксовано у Дніпропетровській (136), Львівській (89) та Сумській (77) областях. До суду вже передано понад 400 проваджень, ще 526 справ закрито.

Для порівняння, у 2024 році за той самий період було зареєстровано 1221 правопорушення. Тоді лідерами серед областей були Волинська, Дніпропетровська та Львівська області.

В Офісі Генерального прокурора також повідомили, що за 9 місяців цього року, за статтею 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) КК України, було зареєстровано 52 правопорушення.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура скерувала до Голосіївського районного суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника прокуратури. Його звинувачують у смертельній ДТП. Медичне обстеження показало високий вміст алкоголю в крові водія.