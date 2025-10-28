08:58  28 жовтня
На Хмельниччині викрили мережу нелегальних АЗС
07:15  28 жовтня
Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
09:12  28 жовтня
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 09:57

В Україні зросла кількість ДТП через п'яних водіїв: де найбільше порушників

28 жовтня 2025, 09:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Лише за 9 місяців 2025 року правоохоронці зафіксували 1243 випадки керування авто у стані сп'яніння – на 22 більше, ніж торік

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у відповідь на запит УНН, передає RegioNews.

Найбільше порушень зафіксовано у Дніпропетровській (136), Львівській (89) та Сумській (77) областях. До суду вже передано понад 400 проваджень, ще 526 справ закрито.

Для порівняння, у 2024 році за той самий період було зареєстровано 1221 правопорушення. Тоді лідерами серед областей були Волинська, Дніпропетровська та Львівська області.

В Офісі Генерального прокурора також повідомили, що за 9 місяців цього року, за статтею 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) КК України, було зареєстровано 52 правопорушення.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура скерувала до Голосіївського районного суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника прокуратури. Його звинувачують у смертельній ДТП. Медичне обстеження показало високий вміст алкоголю в крові водія.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора Україна ДТП водії алкоголь регіони аварія статистика
ДТП на Рівненщині: дружина водія загинула на місці
27 жовтня 2025, 21:20
ДТП на Полтавщині: 40-річного чоловіка збили на смерть
27 жовтня 2025, 19:25
Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: водій загинув, пасажирка в лікарні
27 жовтня 2025, 13:47
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
ДБР затримало екскерівника "Укренерго" Кудрицького – ЗМІ
28 жовтня 2025, 10:58
У Києві пʼяний чоловік влаштував стрілянину біля будинку: є поранені перехожі
28 жовтня 2025, 10:50
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: влада показала наслідки
28 жовтня 2025, 10:47
У Рівному дві жінки отруїлися чадним газом
28 жовтня 2025, 10:36
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 22 жовтня
28 жовтня 2025, 10:27
В Україні офіційно стартує опалювальний сезон: що відомо
28 жовтня 2025, 10:14
Врізався у стовп: на Волині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст
28 жовтня 2025, 10:09
"Примари" ГУР в небі: на Донеччині розвідники уразили дві РЛС та пускову установку ЗРК росіян
28 жовтня 2025, 09:49
Наркоканал на Закарпатті: щомісяця збували кілограм метамфетаміну, викрито 12 осіб
28 жовтня 2025, 09:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »