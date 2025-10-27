Фото: пресс-служба полиции

В Житомирском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Чоп вблизи села Улашановки. ДТП произошло 26 октября около 7:20 утра на 199 км трассы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, 31-летний водитель Ford F-250, житель Львовской области, столкнулся с попутным грузовиком Volvo FH с полуприцепом, под управлением 56-летнего жителя Николаева.

В результате удара водитель легковушки погиб на месте. Его 33-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована для оказания медицинской помощи.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 (Хорошев) Житомирского районного управления полиции № 2. Полиция провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей и зафиксировала обстоятельства ДТП.

Предварительная правовая квалификация происшествия – часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

