27 октября 2025, 20:17

В суд направили новое дело против главы АМКУ Павла Кириленко: подробности

27 октября 2025, 20:17
НАБУ и САП направили в суд еще одно дело против председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко и его жены Аллы из-за недекларирования активов за 2024 год

Об этом сообщают прессслужбы НАБУ и САП, передает RegioNews.

По данным антикоррупционных органов, в декларации руководителя АМКУ не было указано 20 объектов недвижимости и люксового автомобиля BMW X3, зарегистрированных на родственников жены. Речь идет о:

  • 6 квартир в Киеве и Ужгороде;
  • жилой дом под Киевом площадью более 220 м2;
  • 2 земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 м².

Супругу Аллу подозревают в пособничестве в незаконном обогащении.

Ранее Кириленко уже представал перед судом по делу о незаконном обогащении и предоставлении недостоверных сведений в декларациях за 2020–2023 годы. Тогда ему инкриминировали незаконное обогащение на 72 миллиона гривен. Сам чиновник уверяет, что источником состояния является стартовый капитал семьи, сформированный в 1990-е годы.

Что известно о деле Павла Кириленко

14 августа 2024 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило главе АМКУ Павлу Кириленко о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн грн.

По версии следствия, за время работы главой Донецкой ОГА (2020–2023 годы), Кириленко приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Журналисты "Радио Свобода" обнародовали расследование, в котором заявили, что семья главы Антимонопольного комитета и бывшего председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Избрать меру пресечения Кириленко должны были бы через 72 часа с момента оглашения подозрения, однако это заняло почти 2 недели. Залог в размере 30 миллионов гривен за должностного лица внесла компания Эдуарда Мкртчана.

Уже в июне 2025 года НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины о подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене в пособничестве в незаконном обогащении.

НАБУ САП Кириленко Павел Александрович
