Дело в отношении председателя Антимонопольного комитета Кириленко и его жены направили в суд

Прокурор САП по материалам детективов НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению руководителя Антимонопольного комитета и его супруги в недекларировании имущества

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что в декларации за 2024 год должностное лицо не указал данные о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле, приобретение которых ему инкриминируется в другом уголовном производстве – по факту незаконного обогащения.

Кроме того, члена семьи чиновника обвиняют в пособничестве в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн.

Напомним, НАБУ завершило расследование в отношении председателя АМКУ Павла Кириленко еще в июле текущего года. Сам Кириленко заявил, что источник состояния – это "семейный капитал".