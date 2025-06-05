Главе АМКУ Павлу Кириленко сообщили о новом подозрении

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НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины о новом подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене — в пособничестве в незаконном обогащении

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, Павел Кириленко не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрированных на родственников его жены.

Речь идет о:

6 квартирах в Киеве и Ужгороде;

жилом доме под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

2 гаражных боксах;

6 паркоместах;

3 нежилых помещениях общей площадью более 190 кв. м;

автомобиле BMW X3.

Напомним, 14 августа 2024 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило главе АМКУ Павлу Кириленко о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн грн.

По версии следствия, за время работы главой Донецкой ОГА (2020–2023 годы), Кириленко приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Журналисты "Радио Свобода" обнародовали расследование, в котором заявили, что семья главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и бывшего председателя Донецкой ОВ Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Избрать меру пресечения Кириленко должны были бы через 72 часа с момента оглашения подозрения, однако это заняло почти 2 недели.

Залог в размере 30 миллионов гривен за должностное лицо внесла компания Эдуарда Мкртчана.