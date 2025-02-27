Стало известно, кто внес 30 млн грн залога за главу АМКУ Кириленко

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Залог за главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко, подозреваемого в незаконном обогащении, внесла компания Эдуарда Мкртчана

Как передает RegiNews, об этом идет речь в расследовании "Схем" (Радио Свобода).

Мкртчан сообщил, что внес залог в размере 30 миллионов гривен за Кириленко по собственной инициативе и сделал это из-за дружеских отношений.

В то же время Кириленко сообщил журналистам, что название компании, внесшей за него залог, "слышит впервые".

Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению руководителю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в незаконном обогащении на 72 млн грн и декларировании недостоверной информации. Впоследствии ему была избрана мера пресечения в виде залога.

Напомним, в НАБУ рассказали, как собирали наличные деньги по кабинету Татьяны Крупы во время обыска.