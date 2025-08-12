ВАКС отказал в отстранении главы АМКУ от должности: Кириленко подозревается в незаконном обогащении

Фото: соцсети

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП об отстранении от должности действующего Председателя Антимонопольного комитета. Чиновника обвиняют в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн и представлении недостоверных сведений в декларации

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Решение суда вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

В то же время, коллегия судей удовлетворила отдельное ходатайство прокурора и возложила на обвиняемого ряд процессуальных обязанностей, в частности:

являться по вызову к прокурору и суду;

не покидать пределы Украины без разрешения суда;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями;

сдать загранпаспорта и другие документы для выезда за границу, кроме паспорта гражданина Украины.

Срок действия этих обязанностей установлен до 11 октября 2025 года.

Напомним, следователи НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу, по которому фигурирует действующий руководитель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко.

Что известно о деле Павла Кириленко

14 августа 2024 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило главе АМКУ Павлу Кириленко о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн грн.

По версии следствия, за время работы главой Донецкой ОГА (2020–2023 годы), Кириленко приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Журналисты "Радио Свобода" обнародовали расследование, в котором заявили, что семья главы Антимонопольного комитета и бывшего председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Избрать меру пресечения Кириленко должны были бы через 72 часа с момента оглашения подозрения, однако это заняло почти 2 недели. Залог в размере 30 миллионов гривен за должностного лица внесла компания Эдуарда Мкртчана.

Уже в июне 2025 года НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины о подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене в пособничестве в незаконном обогащении.