07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
00:25  12 августа
Вступительная кампания-2025: какие самые популярные профессии среди абитуриентов
UA | RU
UA | RU
12 августа 2025, 07:46

ВАКС отказал в отстранении главы АМКУ от должности: Кириленко подозревается в незаконном обогащении

12 августа 2025, 07:46
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП об отстранении от должности действующего Председателя Антимонопольного комитета. Чиновника обвиняют в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн и представлении недостоверных сведений в декларации

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Решение суда вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

В то же время, коллегия судей удовлетворила отдельное ходатайство прокурора и возложила на обвиняемого ряд процессуальных обязанностей, в частности:

  • являться по вызову к прокурору и суду;
  • не покидать пределы Украины без разрешения суда;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • воздерживаться от общения со свидетелями;
  • сдать загранпаспорта и другие документы для выезда за границу, кроме паспорта гражданина Украины.

Срок действия этих обязанностей установлен до 11 октября 2025 года.

Напомним, следователи НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу, по которому фигурирует действующий руководитель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко.

Что известно о деле Павла Кириленко

14 августа 2024 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило главе АМКУ Павлу Кириленко о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн грн.

По версии следствия, за время работы главой Донецкой ОГА (2020–2023 годы), Кириленко приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Журналисты "Радио Свобода" обнародовали расследование, в котором заявили, что семья главы Антимонопольного комитета и бывшего председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Избрать меру пресечения Кириленко должны были бы через 72 часа с момента оглашения подозрения, однако это заняло почти 2 недели. Залог в размере 30 миллионов гривен за должностного лица внесла компания Эдуарда Мкртчана.

Уже в июне 2025 года НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины о подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене в пособничестве в незаконном обогащении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд подозрение ВАКС АМКУ должность решение незаконное обогащение Павел Кириленко
В Днепре экс-директор госпредприятия и его сын подозреваются в легализации более 2 млн. грн. из госбюджета
11 августа 2025, 13:00
Суд арестовал активы Жеваго из-за долга перед Нацбанком
08 августа 2025, 20:42
Фальшивые диагнозы за тысячи долларов: на Волыни судили депутата горсовета и его подельников
08 августа 2025, 09:46
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
РФ сбросила авиабомбы на село в Запорожской области: ранен мужчина, разрушен дом
12 августа 2025, 09:37
Россияне ударили по учебному подразделению ВСУ: один военный погиб, еще 11 ранены
12 августа 2025, 09:20
На Закарпатье задержали 19 нелегалов, пытавшихся пересечь границу со Словакией
12 августа 2025, 08:55
В Днепре экс-правохранитель организовал два подпольных игровых заведения
12 августа 2025, 08:50
На Житомирщине женщина хотела прыгнуть с моста: ее спасли полицейские
12 августа 2025, 08:47
В Украине — наивысший уровень пожарной опасности: список областей
12 августа 2025, 08:32
Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка на встречке влетела в грузовик
12 августа 2025, 08:28
В Киеве объявили подозрение экс-начальнику воинской части, нанесшему государству более 15 млн грн убытков
12 августа 2025, 08:12
На Прикарпатье спасатели помогли туристу, который заблудился в горах
12 августа 2025, 07:59
В Херсоне 18-летний юноша избил и изнасиловал 71-летнюю женщину
12 августа 2025, 07:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »