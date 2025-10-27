До суду скерували нову справу проти глави АМКУ Павла Кириленка: подробиці

НАБУ та САП скерували до суду ще одну справу проти голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка та його дружини Алли через недекларування активів за 2024 рік

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП, передає RegioNews.

За даними антикорупційних органів, у декларації керівника АМКУ не було зазначено 20 об’єктів нерухомості та люксового автомобіля BMW X3, зареєстрованих на родичів дружини. Йдеться про:

6 квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 м²;

2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 м².

Дружину Аллу підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні.

Раніше Кириленко вже поставав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки. Тоді йому інкримінували незаконне збагачення на 72 мільйони гривень. Сам посадовець запевняє, що джерелом статків є стартовий капітал родини, сформований у 1990-ті роки.

Що відомо про справу Павла Кириленка

14 серпня 2024 року Національне антикорупційне бюро повідомило голові АМКУ Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн.

За версією слідства, за час роботи головою Донецької ОДА (2020–2023 роки), Кириленко набув 21 об'єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили розслідування, у якому заявили, що родина голови Антимонопольного комітету та колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Обрати запобіжний захід Кириленку мали б через 72 години з моменту оголошення підозри, однак це зайняло майже 2 тижні. Заставу в розмірі 30 мільйонів гривень за посадовця внесла компанія Едуарда Мкртчана.

Вже у червні 2025 року НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.