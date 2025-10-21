11:45  21 октября
21 октября 2025, 11:44

Украина готова остановить боевые действия по нынешней линии фронта: заявление Зеленского и лидеров Европы

21 октября 2025, 11:44
Иллюстративное фото: из открытых источников
Лидеры европейских стран 21 октября обнародовали совместное заявление в поддержку Украины и усилий президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение боевых действий

Об этом сообщает RegioNews.

В документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании, отмечается, что государства-участники объединены стремлением к справедливому и длительному миру, которого заслуживает украинский народ.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия столкновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся привержены принципу, что международные границы не могут быть изменены силой", – говорится в заявлении.

Европейские лидеры также подчеркнули, что затягивание войны Россией свидетельствует о нежелании Кремля идти на компромисс.

"Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру. Путин продолжает избирать насилие и разрушение. Украина должна быть в самом сильном положении – до, во время и после любого перемирия. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир", – отмечается в документе.

Отдельно стороны поддержали инициативу использования замороженных суверенных активов России для финансирования восстановления Украины.

Также лидеры договорились провести встречу в конце недели в Европейском совете и формате "коалиции решительных", чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины.

Заявление подписали:

  • президент Украины Владимир Зеленский,
  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер,
  • канцлер Германии Фридрих Мерц,
  • президент Франции Эмманюэль Макрон,
  • премьер-министр Италии Джорджа Мэлони,
  • премьер Польши Дональд Туск,
  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,
  • президент Евросовета Антониу Кошта,
  • премьер Норвегии Йонас Гар Стере,
  • президент Финляндии Александр Стубб,
  • премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы Украины на поле боя, но не исключает этого.

Ранее сообщалось, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "должны остановиться там, где есть".

После переговоров с Трампом, украинский президент провел консультации с европейскими лидерами , среди которых были ключевые фигуры "коалиции решительных", включая Урсулу фон дер Ляен и Антониу Кошту.

