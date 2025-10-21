Украина готова остановить боевые действия по нынешней линии фронта: заявление Зеленского и лидеров Европы
Лидеры европейских стран 21 октября обнародовали совместное заявление в поддержку Украины и усилий президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение боевых действий
Об этом сообщает RegioNews.
В документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании, отмечается, что государства-участники объединены стремлением к справедливому и длительному миру, которого заслуживает украинский народ.
"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия столкновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся привержены принципу, что международные границы не могут быть изменены силой", – говорится в заявлении.
Европейские лидеры также подчеркнули, что затягивание войны Россией свидетельствует о нежелании Кремля идти на компромисс.
"Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру. Путин продолжает избирать насилие и разрушение. Украина должна быть в самом сильном положении – до, во время и после любого перемирия. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир", – отмечается в документе.
Отдельно стороны поддержали инициативу использования замороженных суверенных активов России для финансирования восстановления Украины.
Также лидеры договорились провести встречу в конце недели в Европейском совете и формате "коалиции решительных", чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины.
Заявление подписали:
- президент Украины Владимир Зеленский,
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер,
- канцлер Германии Фридрих Мерц,
- президент Франции Эмманюэль Макрон,
- премьер-министр Италии Джорджа Мэлони,
- премьер Польши Дональд Туск,
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,
- президент Евросовета Антониу Кошта,
- премьер Норвегии Йонас Гар Стере,
- президент Финляндии Александр Стубб,
- премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы Украины на поле боя, но не исключает этого.
Ранее сообщалось, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "должны остановиться там, где есть".
После переговоров с Трампом, украинский президент провел консультации с европейскими лидерами , среди которых были ключевые фигуры "коалиции решительных", включая Урсулу фон дер Ляен и Антониу Кошту.