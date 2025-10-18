Зеленский после встречи с Трампом провел разговор с европейскими лидерами

фото: Офис Президента Украины

Зеленский после встречи с Трампом провел разговор со странами решительных коалиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"У меня был общий телефонный разговор с группой лидеров европейских стран, с основными представителями "коалиции решительных". Была и Урсула фон дер Ляен, и Антониу Кошта", – сообщил Зеленский.

Напомним, президент Украины во время встречи с президентом США заявил, что Киев готов заключить соглашение по получению Tomahawk. В частности, предоставить американцам свои дроны.