Україна готова зупинити бойові дії за нинішньою лінією фронту: заява Зеленського та лідерів Європи

Лідери європейських країн 21 жовтня оприлюднили спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення бойових дій

Про це повідомляє RegioNews.

У документі, опублікованому на сайті уряду Великої Британії, наголошується, що держави-учасниці об’єднані прагненням до справедливого та тривалого миру, на який заслуговує український народ.

"Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", – йдеться у заяві.

Європейські лідери також наголосили, що затягування війни Росією свідчить про небажання Кремля йти на компроміс.

"Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру. Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого перемир'я. Ми маємо посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир", – зазначається в документі.

Окремо сторони підтримали ініціативу щодо використання заморожених суверенних активів Росії для фінансування відновлення України.

Також лідери домовилися провести зустріч наприкінці тижня в Європейській раді та у форматі "коаліції рішучих", щоб обговорити подальші кроки підтримки України.

Заяву підписали:

президент України Володимир Зеленський,

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

президент Франції Емманюель Макрон,

прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні,

прем’єр Польщі Дональд Туск,

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

президент Євроради Антоніу Кошта,

прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере,

президент Фінляндії Александр Стубб,

прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує перемоги України на полі бою, але не виключає цього.

Раніше повідомлялося, що після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія "мають зупинитися там де є".

Після переговорів із Трампом український президент провів консультації з європейськими лідерами, серед яких були ключові фігури "коаліції рішучих", включаючи Урсулу фон дер Ляєн і Антоніу Кошту.