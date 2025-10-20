Трамп заявил, что не ожидает победы Украины в войне с РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы Украины на поле боя, но не исключает этого
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Европейская правда".
"Я говорил, что они могут выиграть. Я не думаю, что они выиграют, но они все еще могут это сделать. На войне все может случиться, странные вещи. Может случиться много плохого, может случиться много хорошего", – сказал американский лидер.
Ранее украинская делегация показала Трампу план использования "Томагавков", который может изменить ход войны. Документ также содержит аналитические оценки того, как такое оружие может повлиять на ситуацию на фронте и общий ход войны. По словам экспертов, инициатива вызвала интерес среди западных наблюдателей.
