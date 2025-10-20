За сутки ВСУ ликвидировали 890 окупантов и уничтожили 2 танка и 45 артсистем

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны за последние сутки ликвидировали 890 российских солдат и 142 единицы техники. В частности, украинскими воинами уничтожены два танка, 45 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 94 единицы автомобильной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 20.10.25 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 19 октября 2025 года подразделения Сил специальных операций вместе с движением сопротивления в России "Черная искра" атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод. На территории объекта зафиксированы взрывы и масштабный пожар.