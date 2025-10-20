В Сумской области из-за обстрелов поезда курсируют с задержками
Из-за обстрелов на Сумском направлении была повреждена железнодорожная инфраструктура, что повлекло задержки в движении ряда поездов
Об этом сообщает АО "Укрзализныця", передает RegioNews.
В частности:
- №46 Ужгород-Харьков и №113 Харьков-Львов отправились с задержкой более 1 часа из-за замены локомотивной тяги.
- Региональный поезд №895 Конотоп-Фастов-1 курсирует с резервными тепловозами и задержкой около 1 часа 20 минут.
- Пригородный рейс №6452 Нежин-Конотоп задерживается на 2 часа.
"Укрзализныця" извиняется за неудобства и призывает пассажиров следить за официальными сообщениями.
Напомним, в воскресенье, 19 октября, российские войска совершили массированную атаку по шахте энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. В то время под землей находились 192 сотрудника шахты. К счастью, никто не пострадал.
Российские удары по энергосистеме Черниговщины: без света более 30 тысяч абонентовВсе новости »
20 октября 2025, 07:14Вражеский удар в Харьковской области унес жизнь 71-летнего мужчины
19 октября 2025, 18:16В результате вражеского удара в Шахтерском госпитализированы 11 человек, повреждены 14 домов и 30 авто
19 октября 2025, 12:55
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
20 октября 2025, 10:55"Томагавки" и мирные переговоры
20 октября 2025, 10:48В Киевской области судили диверсанта за поджоги на железной дороге
20 октября 2025, 10:35Елена Шуляк: Государство запустило современную цифровую систему поддержки украинцев
20 октября 2025, 10:17Bloomberg: МВФ настаивает на девальвации гривны в Украине
20 октября 2025, 10:09В Киеве возле ТЦК правоохранители избили мужчину: им сообщено о подозрении
20 октября 2025, 09:40РФ атаковала Украину баллистикой и 60 дронами: как отработала ПВО
20 октября 2025, 09:26Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома и магазины
20 октября 2025, 09:10Tomahawk для Украины: решение США еще не принято
20 октября 2025, 08:57В Днепре девушка прыгнула с Амурского моста
20 октября 2025, 08:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »