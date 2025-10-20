В Сумской области из-за обстрелов поезда курсируют с задержками

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за обстрелов на Сумском направлении была повреждена железнодорожная инфраструктура, что повлекло задержки в движении ряда поездов

Об этом сообщает АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

В частности:

№46 Ужгород-Харьков и №113 Харьков-Львов отправились с задержкой более 1 часа из-за замены локомотивной тяги.

Региональный поезд №895 Конотоп-Фастов-1 курсирует с резервными тепловозами и задержкой около 1 часа 20 минут.

Пригородный рейс №6452 Нежин-Конотоп задерживается на 2 часа.

"Укрзализныця" извиняется за неудобства и призывает пассажиров следить за официальными сообщениями.

Напомним, в воскресенье, 19 октября, российские войска совершили массированную атаку по шахте энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. В то время под землей находились 192 сотрудника шахты. К счастью, никто не пострадал.