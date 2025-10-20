Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома и магазины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В ночь на 20 октября противник атаковал Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины, применяя дроны-камикадзе и артиллерию

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Никопольском районе получили повреждения четыре частных дома, шесть хозяйственных сооружений и линия электропередач.

В Синельниковском районе из-за обстрела вспыхнул пожар в пятиэтажном доме, который распространился на магазины.

Также пострадал здание культуры.

Все пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

Напомним, в воскресенье, 19 октября, российские войска совершили массированную атаку по шахте энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Под землей находились 192 сотрудника шахты. К счастью, никто не пострадал.