Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома и магазины
В ночь на 20 октября противник атаковал Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины, применяя дроны-камикадзе и артиллерию
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в Никопольском районе получили повреждения четыре частных дома, шесть хозяйственных сооружений и линия электропередач.
В Синельниковском районе из-за обстрела вспыхнул пожар в пятиэтажном доме, который распространился на магазины.
Также пострадал здание культуры.
Все пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.
Напомним, в воскресенье, 19 октября, российские войска совершили массированную атаку по шахте энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Под землей находились 192 сотрудника шахты. К счастью, никто не пострадал.
