РФ атакувала Україну балістикою та 60 дронами: як відпрацювала ППО
У ніч на 20 жовтня окупанти запустили по Україні три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, а також 60 ударних безпілотників, серед яких Shahed, Гербера та інші модифікації
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що напад відбивали протиповітряна оборона, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали напад.
За попередніми даними станом на 09:00, збито/подавлено 38 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 3 балістичних ракет та 20 БпЛА на 12 локаціях.
Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських солдат та 142 одиниці техніки. Зокрема українськими воїнами знищено два танки, 45 артилерійських систем, один засіб ППО й 94 одиниці автомобільної техніки
