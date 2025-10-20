15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
13:13  19 октября
В Париже из Лувра преступники похитили 9 драгоценностей времен Наполеона
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 07:14

Российские удары по энергосистеме Черниговщины: без света более 30 тысяч абонентов

20 октября 2025, 07:14
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате массированных вражеских атак по энергетической инфраструктуре Черниговской области без электроснабжения остались более 30 тысяч потребителей

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews.

"К сожалению, есть еще 28 тысяч абонентов области без света – враг атаковал еще один энергетический объект на Черниговщине", – говорится в сообщении компании.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако ситуация остается критической.

Впоследствии в "Черниговоблэнерго" сообщили о еще одном попадании – на этот раз в энергообъект в Нежинском районе, где без света осталось около 2,7 тысяч абонентов.

"Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабны. Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хоть это и не просто", – отметили в компании.

Как известно, это уже не первый раз россия целенаправленно терроризирует украинские энергообъекты, пытаясь сорвать работу энергосистемы перед началом отопительного сезона.

Напомним, в ночь на 18 октября армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. В результате атаки без электроснабжения остались около 17 тысяч абонентов.

Читайте также: Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холод

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Черниговская область энергетика атака отключения света российская армия
Россияне атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине: 192 работника находились под землей
20 октября 2025, 06:57
Вражеский удар в Харьковской области унес жизнь 71-летнего мужчины
19 октября 2025, 18:16
На Днепропетровщине из-за атаки дрона пострадали 10 человек: одна женщина в тяжелом состоянии
19 октября 2025, 09:20
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Россияне атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине: 192 работника находились под землей
20 октября 2025, 06:57
Силы спецопераций нанесли удар по Оренбургскому ГПЗ: масштабный пожар и взрывы
19 октября 2025, 19:02
Вражеский удар в Харьковской области унес жизнь 71-летнего мужчины
19 октября 2025, 18:16
Девятиэтажка в Киеве охвачена огнем: эвакуированы 10 человек, мужчина в тяжелом состоянии
19 октября 2025, 18:05
Тернопольский ТЦК мобилизовал руководителя единственной украинской компании по производству хирургических инструментов
19 октября 2025, 17:23
В Николаеве во время пожара погиб 66-летний мужчина
19 октября 2025, 16:54
Геннадий Труханов в 2017 году добился признания своего российского паспорта недействительным – документы суда
19 октября 2025, 16:35
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
19 октября 2025, 15:37
В Черкасской области двое пенсионеров погибли в ДТП на перекрестке
19 октября 2025, 14:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »