Российские удары по энергосистеме Черниговщины: без света более 30 тысяч абонентов

В результате массированных вражеских атак по энергетической инфраструктуре Черниговской области без электроснабжения остались более 30 тысяч потребителей

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews.

"К сожалению, есть еще 28 тысяч абонентов области без света – враг атаковал еще один энергетический объект на Черниговщине", – говорится в сообщении компании.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако ситуация остается критической.

Впоследствии в "Черниговоблэнерго" сообщили о еще одном попадании – на этот раз в энергообъект в Нежинском районе, где без света осталось около 2,7 тысяч абонентов.

"Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабны. Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хоть это и не просто", – отметили в компании.

Как известно, это уже не первый раз россия целенаправленно терроризирует украинские энергообъекты, пытаясь сорвать работу энергосистемы перед началом отопительного сезона.

Напомним, в ночь на 18 октября армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. В результате атаки без электроснабжения остались около 17 тысяч абонентов.

