Украина повторно атаковала нефтяной терминал в Феодосии: повреждены 16 резервуаров
Силы обороны Украины повторно поразили предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.
Повреждены 16 резервуаров с горючим, оставшимся целым после предварительной атаки, на территории продолжается масштабный пожар.
Общий объем нефтепродуктов в этих резервуарах составляет около 193 тыс. куб. м.
Нефтяной терминал является важным звеном в снабжении горючего для российских войск, подчеркнули в Генштабе.
Кроме того, в ночь на 14 октября украинские войска поразили:
- радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ТОТ АР Крым),
- пункт управления БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонской области),
- склад боеприпасов в районе Макеевки (ТОТ Донецкой области).
Напомним, украинские военные в ночь на 24 сентября провели масштабную операцию по снижению военно-экономического потенциала России. Подтверждено повторное поражение нефтеперерабатывающего завода "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане.