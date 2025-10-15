Украина повторно атаковала нефтяной терминал в Феодосии: повреждены 16 резервуаров

Фото: соцсети

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.

Повреждены 16 резервуаров с горючим, оставшимся целым после предварительной атаки, на территории продолжается масштабный пожар.

Общий объем нефтепродуктов в этих резервуарах составляет около 193 тыс. куб. м.

Нефтяной терминал является важным звеном в снабжении горючего для российских войск, подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, в ночь на 14 октября украинские войска поразили:

радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ТОТ АР Крым),

пункт управления БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонской области),

склад боеприпасов в районе Макеевки (ТОТ Донецкой области).

Напомним, украинские военные в ночь на 24 сентября провели масштабную операцию по снижению военно-экономического потенциала России. Подтверждено повторное поражение нефтеперерабатывающего завода "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане.