РФ атаковала Украину 113 БПЛА: ПВО сбила 86 дронов

В ночь на 15 октября противник совершил массированную атаку БПЛА типа Shahed, Гербера и других беспилотных систем по направлениям Миллерово, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск. В общей сложности было зафиксировано 113 ударных дронов, около 50 из которых – "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 86 вражеских БПЛА.

В то же время, зафиксировано 26 попаданий дронов на 11 локациях и падение обломков на одной локации.

Напомним, за последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали 1070 оккупантов и 191 единицу техники. В частности, украинскими воинами уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, два средства ПВО, 141 единица автомобильной техники и автоцистерн.