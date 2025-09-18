11:50  18 сентября
18 сентября 2025, 11:57

Дроны атаковали завод "Газпрома" в Башкортостане: вспыхнул масштабный пожар

18 сентября 2025, 11:57
Фото: соцсети
В городе Салават (республика Башкортостан, РФ) произошла атака беспилотников на нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават", один из крупнейших в России. После удара на предприятии вспыхнул пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя администрации Башкортостана Радия Хабирова.

По его словам, завод атаковали два беспилотника самолетного типа. Погибших и пострадавших нет.

"Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет", – написал Хабиров.

Он добавил, что охрана предприятия пыталась открыть огонь по дронам. В настоящее время идет ликвидация пожара, а степень повреждений уточняется.

Российский Telegram-канал Astra опубликовал видео с места происшествия, на котором виден масштабный пожар на территории комплекса "Газпром Нефтехим Салават".


Справка: "Газпром Нефтехим Салават" – один из ведущих производителей в области нефтепереработки и нефтехимии в России. Завод расположен примерно в 1 500 км от границы с Украиной.

Как известно, Украина возобновила удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтепроводам в РФ летом 2025 года после того, как Россия в июне нарушила неофициальный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре.

По данным Reuters, в результате ударов были выведены из строя объекты, обеспечивавшие по меньшей мере 17% мощностей по переработке нефти в РФ – это около 1,1 млн баррелей в сутки.

Напомним, в течение июня-августа подразделения ССО совершили ряд операций, включая прямые действия, глубинные удары и специальные миссии. Их деятельность охватила не только оккупированные территории, но и отдаленный тыл Российской Федерации.

