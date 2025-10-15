09:39  15 жовтня
15 жовтня 2025, 10:52

Україна повторно атакувала нафтовий термінал в Феодосії: пошкоджено 16 резервуарів

15 жовтня 2025, 10:52
Фото: соцмережі
Сили оборони України повторно вразили підприємство "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.

Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що залишилися цілими після попередньої атаки, на території триває масштабна пожежа.

Загальний об'єм нафтопродуктів у цих резервуарах становить близько 193 тис. куб. м.

Нафтовий термінал є важливою ланкою у постачанні пального для російських військ, наголосили в Генштабі.

Крім того, у ніч на 14 жовтня українські війська уразили:

  • радіолокаційну станцію РЛС П-18 у Красній Поляні (ТОТ АР Крим),
  • пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області),
  • склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області).

Нагадаємо, українські військові в ніч на 24 вересня здійснили масштабну операцію зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Підтверджено повторне ураження нафтопереробного заводу "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані.

