Україна повторно атакувала нафтовий термінал в Феодосії: пошкоджено 16 резервуарів
Сили оборони України повторно вразили підприємство "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.
Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що залишилися цілими після попередньої атаки, на території триває масштабна пожежа.
Загальний об'єм нафтопродуктів у цих резервуарах становить близько 193 тис. куб. м.
Нафтовий термінал є важливою ланкою у постачанні пального для російських військ, наголосили в Генштабі.
Крім того, у ніч на 14 жовтня українські війська уразили:
- радіолокаційну станцію РЛС П-18 у Красній Поляні (ТОТ АР Крим),
- пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області),
- склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області).
Нагадаємо, українські військові в ніч на 24 вересня здійснили масштабну операцію зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Підтверджено повторне ураження нафтопереробного заводу "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані.