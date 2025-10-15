07:47  15 октября
15 октября 2025, 09:14

Потери врага за сутки: минус 1070 россиян и почти две сотни единиц техники

15 октября 2025, 09:14
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали 1070 окупантов и 191 единицу техники. В частности, украинскими воинами уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, два средства ПВО, 141 единица автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

    Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.10.25 ориентировочно составили:

    Напомним, аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска захватили три населенных пункта на Донетчине – Перестройку, Комар и Мирное, которые расположены на Новопавловском направлении.

    Генштаб потери россиян Украина Россия ВСУ солдаты техника
