07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
01:35  14 октября
В Украине подорожало строительство жилья
00:55  14 октября
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
14 октября 2025, 10:50

СЗЧ и дезертирство: сколько украинских военных покинули службу с 2022 года

14 октября 2025, 10:50
Иллюстративное фото: из открытых источников
С января 2022 по сентябрь 2025 украинскими правоохранителями было открыто почти 290 тысяч уголовных производств. Из них 235 646 касались самовольного ухода из части, а 53 954 – дезертирства

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

Для сравнения: в период с января 2022 по сентябрь 2024 было зарегистрировано примерно 60 тысяч дел за СОЧ и около 30 тысяч за дезертирство.

Во время военного положения наказание за самовольное оставление части предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет, а за дезертирство – от 5 до 12 лет. Однако, как свидетельствует статистика за 2023-2024 годы, реальные тюремные сроки получают незначительное количество военных.

Как известно, до 30 августа 2025 года в Украине действовал упрощенный порядок для бойцов, впервые покинувших часть или дезертировавших до 10 мая 2025 года.

Сейчас военнослужащие могут вернуться на службу через стандартный алгоритм – судебную процедуру. Однако этот процесс достаточно длительный. С момента возвращения из СОЧ до официального возобновления в военной части может пройти от нескольких месяцев до года.

Напомним, 4 сентября народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект №13260 об ужесточении уголовной ответственности для военных за неповиновение . Документ предусматривает возврат уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство.

Читайте также: Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит

Украина война армия правоохранители дезертир фронт СОЧ
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
