СЗЧ і дезертирство: скільки українських військових втекли зі служби з 2022 року

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З січня 2022 року по вересень 2025 року українськими правоохоронцями було відкрито майже 290 тисяч кримінальних проваджень. З них 235 646 стосувалися самовільного залишення частини (СЗЧ), а 53 954 – дезертирства.

Про це інформує видання "Українська правда" із посиланням на дані Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

Для порівняння: у період із січня 2022 року по вересень 2024 року було зареєстровано приблизно 60 тисяч справ за СЗЧ і близько 30 тисяч за дезертирство.

Під час воєнного стану покарання за самовільне залишення частини передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а за дезертирство – від 5 до 12 років. Проте, як свідчить статистика за 2023-2024 роки, реальні тюремні терміни отримують лише незначна кількість військових.

Як відомо, до 30 серпня 2025 року в Україні діяв спрощений порядок для бійців, які вперше покинули частину або дезертирували до 10 травня 2025 року.

Нині ж військовослужбовці можуть повернутися на службу через стандартний алгоритм – судову процедуру. Однак цей процес є досить тривалим. Від моменту повернення із СЗЧ до офіційного поновлення у військовій частині може пройти від декількох місяців до року.

Нагадаємо, 4 вересня народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт №13260 про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. Документ передбачає повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство.

Читайте також: Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує