Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит

Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине продолжается война. Война тяжелая, на изнеможение – как для армии в целом, так и для конкретных военнослужащих. На четвертый год полномасштабного российского вторжения это уже не просто угроза, а превращается в массу внутренних проблем – от банального СОЧ (самовольного оставления части) до значительно более тяжких правонарушений.

И при всем этом военнослужащие, которых якобы обеспечивают деньгами на достаточно неплохом уровне, все равно является довольно-таки бесправным слоем украинского общества. Поэтому ничего удивительного нет в том, что рано или поздно, но назрел вопрос защиты прав защитников отечества.

Причем надо напомнить, что назрел он давно. Еще в сентябре 2023 года, ровно два года назад, тогдашний министр обороны Рустем Умеров заявил: "Мы должны положить начало новой философии отношения к военным и сделать все возможное и даже невозможное, чтобы наши военные были обеспечены всем необходимым". Среди этого необходимо было упомянуть и такой институт, как военный омбудсмен – то есть уполномоченный по защите прав военнослужащих.

Долгая дорога в правительственном квартале

Но как часто это бывает в нынешней Украине, от слов к делу чиновники перешли далеко не сразу. Так, прошло больше года, пока в ноябре 2024-го президент Владимир Зеленский не сделал следующее заявление: "Министерство обороны Украины и военное командование должны выбрать и назначить военного омбудсмана – личность, которая будет пользоваться прежде всего доверием военных, доверием всего общества, и я жду этого в ближайшее время".

Фото: Верховная Рада

Но оказалось, что такими вещами должно заниматься отнюдь не военное командование. Еще полгода было потрачено на то, чтобы сам же Зеленский подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. А вот уже события начали ускоряться. Потому что только через четыре месяца поданный главой государства законопроект был принят парламентом во втором чтении – Зеленский подал соответствующий законодательный акт 8 мая, Рада проголосовала в первом чтении 6 июня, во втором 17 сентября.

А уже на следующий день – невероятная скорость, учитывая, что некоторые проголосованные парламентом законопроекты ждут своей очереди у президента месяцами – Владимир Зеленский подписал законопроект о военном омбудсмене, который (законопроект) таким образом стал законом.

Что получат и не получат украинские воины

Что получили украинские военные. Получили, говоря патетически, своего защитника прав, который будет избираться и назначаться на пять лет президентом (а не Минобороны или Генштабом) – и будет заниматься рассмотрением жалоб военнослужащих. Полномочия уполномоченного по правам военных достаточно стандартны, отметим разве что такой пункт – омбудсмен имеет право беспрепятственно посещать и находиться без специального на то разрешения на территории объектов органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, гау организаций, в том числе в районах военных (боевых) действий. Ну и, конечно, сотрудничество на условиях конфиденциальности и добровольности с лицами, которые сообщают о нарушении прав военнослужащих. Ведь понятно, что в такой закрытой системе, как Вооруженные силы, получить ту или иную информацию – это непростое дело.

Фото: Генштаб ВСУ

Но на самом деле, как бы кто ни радовался такому решению Верховной Рады – а радовались и военнослужащие, это факт – назначение омбудсмена это даже не половина пути, который должна пройти закостенелая постсоветская военная структура к современному цивилизованному формату существования. Омбудсмен – это фактически наблюдатель, который фиксирует и обнародует нарушения, но не предотвращает их.

А именно это гораздо больше волнует украинских защитников и их семьи. И здесь мы имеем такую интересную ситуацию, что почти в те же сроки, что и закон о военном омбудсмене, в Раду зашел другой законопроект – №13260, "о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно ответственности за совершение уголовных правонарушений, связанных с самовольным оставлением в условиях военного положения". А проще говоря – об ужесточении наказаний за СОЧ.

Фактор СОЧ

Там, например, есть такой пункт, согласно которому предлагается изъять норму (части пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины), которая позволяла впервые совершенным во время военного положения случаям самовольного оставления части или дезертирства избегать ответственности в случае добровольного возвращения на службу.

Что в этом плохого, спросите вы? Дело в том – и для самих военных и тех, кто тесно общается с ними, это никакой не секрет, – что СОЧ многие используют как способ для воина вырваться из одного подразделения, где его, образно говоря, превратили в раба на галерах, и перевестись туда, где его, возможно, даже и ждут, но легально перевестись нет возможности. Да и вообще, как говорят сами военнослужащие, сама по себе война, то есть страх быть убитым или попасть в плен в списке причин самовольного ухода из воинской части не то что не на первых местах, а где-то среди последних. Основные причины – это внутренние, проще говоря, самодурство командования, против которого нет никаких действенных механизмов.

Акция против законопроектов об ужесточении ответственности для военных. Суспильне Львов/Ольга Дейнека

А тот же законопроект №13260 только усугублял положение военнослужащих. Поэтому в начале сентября в украинских городах прошли акции протеста не столько за назначение военного омбудсмена, сколько против этого и нескольких других законопроектов. И пока выглядит так, что решение о введении должности уполномоченного по правам является достаточно декоративным реверансом власти в сторону военнослужащих.

Главные же парламентские баталии будут тогда, когда дойдет до второго чтения этого закона об усилении ответственности. Там уже будет ясно видно – как относится власть к своей армии, к тем, кто защищает от оккупации все еще большую часть украинской территории. А история с омбудсменом для ВСУ – это больше право на намерения, чем реальный шаг навстречу. Вот если в украинской армии снизится уровень СОЧ без усиления наказаний – это будет реальный результат. Результат, которого пока нет.