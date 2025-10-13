Война не мешает искусству: спасатель из Северодонецка превращает стены в арт-объекты

Фото: "Відомо"

В левобережной части Каменского на стене, ограждающей местный рынок, уже несколько лет красуется яркий мурал с изображением грозного кабана на фоне многоэтажек. Автор рисунка – не профессиональный художник, а боец пожарно-спасательной части из Северодонецка Алексей, который вместе со своим подразделением эвакуировался в Днепропетровскую область из-за войны

Об этом пишет издание "Відомо", передает RegioNews.

В родном Северодонецке Алексей украшал стены двух пожарных частей и разрисовывал разные объекты, превращая их в арт-объекты. Даже в новом городе он находит время для творчества, совмещая его с опасной работой спасателя.

"Специально рисовать я никогда не учился. В школе любил рисовать, помогал одноклассникам, а затем создавал муралы в пожарных частях", – рассказывает Алексей.

Мурал с кабаном. Фото: "Відомо"

Он добавляет, что идеи для масштабных рисунков видит сразу, без проектора или эскизов: "К муралу с кабаном я подошел, залил стену белой краской и маркером набрасывал контуры. Все видишь внутренним зрением".

Кабан, по его словам, стал символом решительности и духа подразделения, а хороший вид рисунка появился благодаря советам местных жителей.

Алексей совмещает рисование со службой. Фото: "Відомо"

Алексей сочетает искусство со службой во время дежурств и свободного времени, а также увлекается спортом – велосипедом и хоккейными тренировками. Он признает, что война делает его работу опасной, но творчество помогает сохранять позитивный настрой и внутренний баланс.

Несмотря на трудности, спасатель планирует и дальше рисовать, превращая обычные объекты в интересные арт-работы, даря радость людям и себе.

Напомним, летом на фестивале в США показали уникальную скульптуру из Днепра. Это световая конструкция, передающая идею веры в будущее, силу мечты и созидания. Ее авторы отмечают, что работа символизирует устойчивость и единство украинского народа.