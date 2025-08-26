13:16  26 августа
В сети появилось видео силового задержания Ивана Белецкого в Ужгороде
12:56  26 августа
Пьяный и с оружием: в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке
07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 15:54

Более 1700 военнослужащих уже вернулись после самовольного оставления части

26 августа 2025, 15:54
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За последние две недели более 1700 военнослужащих, самовольно покинувших свои части, уже вернулись или находятся на стадии возвращения

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

По его словам, ГБР совместно с Нацполицией, командованием Сухопутных войск и Военной службой правопорядка провело совещание и медийную кампанию, а также инициировало мероприятия с местными органами власти по содействию возвращению военных в подразделения.

Сухачев добавил, что многие военные обратились в ГБР из-за специальной формы, опубликованной на прошлой неделе, и что реальное количество желающих вернуться значительно больше.

Он напомнил, что упрощенный порядок возвращения действует до 30 августа 2025, а Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военнослужащих без уголовной ответственности.

"Возвращение в строй – это не только шанс исправить ошибки прошлого, но и проявление ответственности перед собратьями, семьей и страной. Сегодня каждый защитник важен для Украины, и именно от единства и готовности выполнять воинскую обязанность зависит наша победа", – подытожил директор ГБР.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о продлении срока для упрощенного возвращения на службу после первого самовольного ухода из воинской части до 30 августа.

Раньше мы рассказывали, как вернуться в ВСУ без наказания.

Читайте также: Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война СОЧ военные армия ГБР ВСУ
Зеленский анонсировал обновление правил пересечения границы для мужчин 18-22 лет
26 августа 2025, 14:38
Свириденко объяснила, почему ее брат не вернулся из-за границы после 2022 года
26 августа 2025, 08:56
В Украине с начала 2022 года возбуждено 3 тысячи дел за госпредательство
26 августа 2025, 08:16
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
При поддержке международных партнеров: в Харьковской области ветеранов будут учить преодолевать стресс с помощью VR-технологий
26 августа 2025, 16:51
В Украине не будут финансировать школы, где учится мало детей
26 августа 2025, 16:49
В Тернопольской области у 63-летнего мужчины изъяли пистолет
26 августа 2025, 16:35
В Винницкой области задержали 22-летнего мужчину, который за 12 тыс. грн помогал переправлять уклонистов
26 августа 2025, 16:22
В Херсонской области будут судить директора строительной фирмы за присвоение 28 млн грн
26 августа 2025, 15:59
Малые гранты в Харьковской области: поддержка для семей и новые социальные услуги
26 августа 2025, 15:39
На Тернопольщине столкнулись два грузовика, травмировался один из водителей
26 августа 2025, 15:35
Россияне оккупировали два села на Днепропетровщине – Запорожское и Новогеоргиевку
26 августа 2025, 15:30
У 96-летнего патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья, в ПЦУ призывают молиться за него
26 августа 2025, 15:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »