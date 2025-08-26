Иллюстративное фото: из открытых источников

За последние две недели более 1700 военнослужащих, самовольно покинувших свои части, уже вернулись или находятся на стадии возвращения

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

По его словам, ГБР совместно с Нацполицией, командованием Сухопутных войск и Военной службой правопорядка провело совещание и медийную кампанию, а также инициировало мероприятия с местными органами власти по содействию возвращению военных в подразделения.

Сухачев добавил, что многие военные обратились в ГБР из-за специальной формы, опубликованной на прошлой неделе, и что реальное количество желающих вернуться значительно больше.

Он напомнил, что упрощенный порядок возвращения действует до 30 августа 2025, а Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военнослужащих без уголовной ответственности.

"Возвращение в строй – это не только шанс исправить ошибки прошлого, но и проявление ответственности перед собратьями, семьей и страной. Сегодня каждый защитник важен для Украины, и именно от единства и готовности выполнять воинскую обязанность зависит наша победа", – подытожил директор ГБР.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о продлении срока для упрощенного возвращения на службу после первого самовольного ухода из воинской части до 30 августа.

Раньше мы рассказывали, как вернуться в ВСУ без наказания.

