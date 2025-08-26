Более 1700 военнослужащих уже вернулись после самовольного оставления части
За последние две недели более 1700 военнослужащих, самовольно покинувших свои части, уже вернулись или находятся на стадии возвращения
Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.
По его словам, ГБР совместно с Нацполицией, командованием Сухопутных войск и Военной службой правопорядка провело совещание и медийную кампанию, а также инициировало мероприятия с местными органами власти по содействию возвращению военных в подразделения.
Сухачев добавил, что многие военные обратились в ГБР из-за специальной формы, опубликованной на прошлой неделе, и что реальное количество желающих вернуться значительно больше.
Он напомнил, что упрощенный порядок возвращения действует до 30 августа 2025, а Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военнослужащих без уголовной ответственности.
"Возвращение в строй – это не только шанс исправить ошибки прошлого, но и проявление ответственности перед собратьями, семьей и страной. Сегодня каждый защитник важен для Украины, и именно от единства и готовности выполнять воинскую обязанность зависит наша победа", – подытожил директор ГБР.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о продлении срока для упрощенного возвращения на службу после первого самовольного ухода из воинской части до 30 августа.
