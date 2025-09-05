13:00  05 сентября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
05 сентября 2025, 11:15

Ответственность за СОЧ возвращается: что изменяет новый законопроект

05 сентября 2025, 11:15
Иллюстративное фото: из открытых источников
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, фактически возобновляющий уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части (СОЧ)

Об этом сообщил народный депутат "Слуги народа", Александр Федиенко, передает RegioNews.

Законопроект предусматривает исключение части 5 статьи 401 Уголовного кодекса, позволявшей освобождать от уголовной ответственности военнослужащих, впервые совершивших правонарушение по статьям 407 (самовольное оставление части) или 408 (дезертирство), если они добровольно обратились с ходатайством о возвращении.

Также предлагается ввести отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности тех, кто впервые совершил такие правонарушения во время военного положения и желает или уже вернулся на службу.

Кроме того, планируется дополнить Уголовный процессуальный кодекс новыми положениями, регулирующими порядок освобождения военнослужащих ВСУ от уголовной ответственности по указанным статьям.

Напомним, по данным ГБР, за последние 8 месяцев на военную службу вернулись более 29 тысяч военнослужащих, ранее самовольно покинувших части.

В конце апреля Верховная Рада приняла законопроект №13177, продлевающий срок добровольного возвращения в службу военнослужащих, самовольно покинувших часть, до 30 августа 2025 года.

