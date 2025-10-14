ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года

Фото: Telegram/Израиль українською

В рамках мирного соглашения между Израилем и ХАМАС палестинская группировка освободила 35-летнего заложника Максима Харкина. Мужчина родился в украинском Донецке, но перед пленом долгое время жил в Израиле

Об этом пишет hromadske, передает RegioNews.

Фото освобожденного Харкина опубликовало Министерство иностранных дел Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале. На одном из снимков он летит домой, а на другом – встречается с матерью.

"После двух мучительных лет неопределенности, тревоги и надежды Максим вернулся к нам. Мы благодарим народ Израиля, Армию обороны и силы безопасности, которые боролись день и ночь, чтобы вернуть Максима и других наших близких. Он пережил трудный период в бесчеловечных условиях и показал огромную силу духа.Теперь предстоит путь выздоровления и реабилитации", – говорится в заявлении семьи, которую цитирует издание Ynet.

Как писало Israel Hayom, Максим переехал в Израиль вместе с матерью. У него остались гражданская жена Анна и живущие в России пятилетняя дочь Моника.

ХАМАС взял Харкина в заложники 7 октября 2023 во время нападения на фестиваль Nova. Он приехал туда с другом и его женой, которых впоследствии обнаружили мертвыми.

В ходе пленения боевики опубликовали видео, где Максим и другой заложник Бар Куперштейн говорили, что "умирают на глубине 30 метров под землей".

Семья Харкина в надежде на помощь Москвы оформила ему российский паспорт. Посол Израиля в РФ Симона Галперин позже подтвердила, что Израиль и Россия сотрудничали для освобождения трех заложников в Газе.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп вместе с представителями Египта, Катара и Турции подписали документ по соглашению о прекращении огня в Газе. Трамп заявил, что война в Газе завершена, и регион начнет "нормализоваться".