01:35  14 октября
В Украине подорожало строительство жилья
00:55  14 октября
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
16:55  13 октября
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 07:17

ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года

14 октября 2025, 07:17
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Израиль українською
Читайте також
українською мовою

В рамках мирного соглашения между Израилем и ХАМАС палестинская группировка освободила 35-летнего заложника Максима Харкина. Мужчина родился в украинском Донецке, но перед пленом долгое время жил в Израиле

Об этом пишет hromadske, передает RegioNews.

Фото освобожденного Харкина опубликовало Министерство иностранных дел Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале. На одном из снимков он летит домой, а на другом – встречается с матерью.

"После двух мучительных лет неопределенности, тревоги и надежды Максим вернулся к нам. Мы благодарим народ Израиля, Армию обороны и силы безопасности, которые боролись день и ночь, чтобы вернуть Максима и других наших близких. Он пережил трудный период в бесчеловечных условиях и показал огромную силу духа.Теперь предстоит путь выздоровления и реабилитации", – говорится в заявлении семьи, которую цитирует издание Ynet.

Как писало Israel Hayom, Максим переехал в Израиль вместе с матерью. У него остались гражданская жена Анна и живущие в России пятилетняя дочь Моника.

ХАМАС взял Харкина в заложники 7 октября 2023 во время нападения на фестиваль Nova. Он приехал туда с другом и его женой, которых впоследствии обнаружили мертвыми.

В ходе пленения боевики опубликовали видео, где Максим и другой заложник Бар Куперштейн говорили, что "умирают на глубине 30 метров под землей".

Семья Харкина в надежде на помощь Москвы оформила ему российский паспорт. Посол Израиля в РФ Симона Галперин позже подтвердила, что Израиль и Россия сотрудничали для освобождения трех заложников в Газе.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп вместе с представителями Египта, Катара и Турции подписали документ по соглашению о прекращении огня в Газе. Трамп заявил, что война в Газе завершена, и регион начнет "нормализоваться".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Израиль Донецк Заложники освобождение украинец плен возвращение домой ХАМАС
В Словакии столкнулись два поезда: пострадали около 100 человек
13 октября 2025, 19:32
Трамп анонсировал очередную встречу с Зеленским
13 октября 2025, 18:45
Въезд и выезд из ЕС: что изменится с 12 октября 2025 года
12 октября 2025, 11:40
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Удар по Кировоградщине: враг атаковал критическую инфраструктуру
14 октября 2025, 07:46
На Запорожье за сутки 532 удара РФ: два человека погибли, есть разрушение
14 октября 2025, 07:33
Россия ударила по Харькову КАБами: повреждена больница, шестеро раненых
14 октября 2025, 07:01
Юморист Сергей Середа признался, поддерживает ли общение с российскими коллегами
14 октября 2025, 01:55
В Украине подорожало строительство жилья
14 октября 2025, 01:35
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
14 октября 2025, 00:55
"Это не выдумка": певица Кристина Соловий рассказала, как убегала от полиции с бывшим
14 октября 2025, 00:35
В Украине стремительно дорожает рапс: что происходит на рынке
13 октября 2025, 23:50
Как в Украине за неделю подорожали овощи
13 октября 2025, 23:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »