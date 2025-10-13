10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
08:57  13 жовтня
На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
13 жовтня 2025, 09:49

82 дрони РФ атакували Україну: скільки збила ППО

13 жовтня 2025, 09:49
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 13 жовтня російська армія атакувала Україну, застосувавши 82 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів 

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, системи безпілотників та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними на 09:00 13 жовтня, ППО збила або подавила 69 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни.

Внаслідок ударів зафіксовано влучання 13 дронів на 7 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали на 2 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі у складах із текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 000 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що минулої доби Сили оборони України ліквідували 1140 окупантів. Знищено три танки, 21 артилерійську систему, дві РСЗВ і 232 безпілотники.

Україна ЗСУ БПЛА атака ППО російська армія
На Дніпропетровщині ППО збила 4 дрони: пошкоджені будинки та газогін
13 жовтня 2025, 07:53
Російський дрон атакував автівку на Запоріжжі: один загиблий і троє поранених
13 жовтня 2025, 07:29
П'ятеро загиблих і 44 поранених: наслідки російських атак на Сумщині у жовтні
13 жовтня 2025, 07:13
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
13 жовтня 2025, 12:50
У Запоріжжі дезертир готував теракт
13 жовтня 2025, 12:30
Аварійні відключення 13 жовтня: де в Україні немає світла через атаки РФ
13 жовтня 2025, 12:12
На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: загинув чоловік
13 жовтня 2025, 11:47
Харківщина та міжнародні партнери створюють нову модель безпеки: що зміниться в освіті та медицині
13 жовтня 2025, 11:31
На Вінниччині судили прикордонника, який допомагав ухилянту за 4 тисячі доларів
13 жовтня 2025, 11:15
У Ніжині російський удар пошкодив промислове підприємство
13 жовтня 2025, 11:04
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
13 жовтня 2025, 10:44
Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки
13 жовтня 2025, 10:15
