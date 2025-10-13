82 дрони РФ атакували Україну: скільки збила ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 13 жовтня російська армія атакувала Україну, застосувавши 82 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, системи безпілотників та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними на 09:00 13 жовтня, ППО збила або подавила 69 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни.

Внаслідок ударів зафіксовано влучання 13 дронів на 7 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали на 2 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі у складах із текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 000 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що минулої доби Сили оборони України ліквідували 1140 окупантів. Знищено три танки, 21 артилерійську систему, дві РСЗВ і 232 безпілотники.