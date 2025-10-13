08:57  13 октября
На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина
06:54  13 октября
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
16:13  12 октября
Шестилетняя гимнастка из Львовской области установила мировой рекорд – 223 подъема с переворотом
13 октября 2025, 07:53

На Днепропетровщине ПВО сбила 4 дрона: повреждены дома и газопровод

13 октября 2025, 07:53
Фото: Днепропетровская ОВА
Этой ночью в Днепропетровской области украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 4 беспилотника врага

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергій Лисак, передает RegioNews.

По его словам, на Никопольщине противник применил FPV-дроны, РСЗО "Град" и артиллерию. В результате ударов пострадали райцентр, Покровская и Мировская общины.

Повреждены два частных дома.

В Покровской общине Синельниковского района враг попал БпЛА. Повреждены два частных дома, газопровод и линия электропередач.

Жертв и пострадавших нет. Восстановительные работы продолжаются.

Два фото из Синельниковщины, остальные – Никопольщина.

Напомним, с начала октября в Сумской области в результате российских атак погибли пятеро мирных жителей, еще 44 человека получили ранения, среди них дети.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
