На Днепропетровщине ПВО сбила 4 дрона: повреждены дома и газопровод
Этой ночью в Днепропетровской области украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 4 беспилотника врага
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергій Лисак, передает RegioNews.
По его словам, на Никопольщине противник применил FPV-дроны, РСЗО "Град" и артиллерию. В результате ударов пострадали райцентр, Покровская и Мировская общины.
Повреждены два частных дома.
В Покровской общине Синельниковского района враг попал БпЛА. Повреждены два частных дома, газопровод и линия электропередач.
Жертв и пострадавших нет. Восстановительные работы продолжаются.
Два фото из Синельниковщины, остальные – Никопольщина.
Напомним, с начала октября в Сумской области в результате российских атак погибли пятеро мирных жителей, еще 44 человека получили ранения, среди них – дети.