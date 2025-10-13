На Днепропетровщине ПВО сбила 4 дрона: повреждены дома и газопровод

Фото: Днепропетровская ОВА

Этой ночью в Днепропетровской области украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 4 беспилотника врага

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергій Лисак, передает RegioNews.

По его словам, на Никопольщине противник применил FPV-дроны, РСЗО "Град" и артиллерию. В результате ударов пострадали райцентр, Покровская и Мировская общины.

Повреждены два частных дома.

В Покровской общине Синельниковского района враг попал БпЛА. Повреждены два частных дома, газопровод и линия электропередач.

Жертв и пострадавших нет. Восстановительные работы продолжаются.

Два фото из Синельниковщины, остальные – Никопольщина.

Напомним, с начала октября в Сумской области в результате российских атак погибли пятеро мирных жителей, еще 44 человека получили ранения, среди них – дети.