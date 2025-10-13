Потери врага: более тысячи погибших, уничтожены сотни единиц техники – итоги суток
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1140 окупантов. Уничтожены три танка, 21 артиллерийская система, два РСЗО и 232 беспилотника
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews .
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.10.25 ориентировочно составили:
Ранее украинские пограничники показали, как отразили российский штурм Константиновки в Донецкой области. Пилоты "Феникса" успешно отработали все враждебные цели, не позволив оккупантам продвинуться ни на метр.
