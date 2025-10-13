08:57  13 октября
На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина
06:54  13 октября
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
16:13  12 октября
Шестилетняя гимнастка из Львовской области установила мировой рекорд – 223 подъема с переворотом
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 08:25

Потери врага: более тысячи погибших, уничтожены сотни единиц техники – итоги суток

13 октября 2025, 08:25
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1140 окупантов. Уничтожены три танка, 21 артиллерийская система, два РСЗО и 232 беспилотника

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews .

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.10.25 ориентировочно составили:

Ранее украинские пограничники показали, как отразили российский штурм Константиновки в Донецкой области. Пилоты "Феникса" успешно отработали все враждебные цели, не позволив оккупантам продвинуться ни на метр.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Генштаб ВСУ техника потери россиян война оккупанты солдаты
На Днепропетровщине ПВО сбила 4 дрона: повреждены дома и газопровод
13 октября 2025, 07:53
Враг обстрелял Днепропетровскую область: погибли 66-летний мужчина и 76-летняя женщина, еще 3 - раненых
12 октября 2025, 18:39
В Харьковской области в результате обстрелов БпЛА – 5 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка
12 октября 2025, 11:20
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Зеленский рассказал о втором за два дня разговоре с Трампом: "Очень продуктивно"
13 октября 2025, 09:41
Массированная атака на Одесщину: дроны РФ вызвали масштабные пожары
13 октября 2025, 09:26
В двух областях ввели экстренные отключения света
13 октября 2025, 09:19
На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина
13 октября 2025, 08:57
Трамп может предупредить Путина о поставках Tomahawk Украине
13 октября 2025, 08:40
На Днепропетровщине ПВО сбила 4 дрона: повреждены дома и газопровод
13 октября 2025, 07:53
Российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье: один погибший и трое раненых
13 октября 2025, 07:29
Пятеро погибших и 44 раненых: последствия российских атак на Сумщине в октябре
13 октября 2025, 07:13
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
13 октября 2025, 06:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »