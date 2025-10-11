13:37  11 октября
11 октября 2025, 14:29

В Украине восстанавливают электроснабжение после ночных атак: ситуация в регионах

11 октября 2025, 14:29
Иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на утро субботы, 11 октября, аварийные отключения электроэнергии не применяются ни в одной области Украины, пострадавшей от ударов минувшей ночью. В то же время энергетики продолжают восстановительные работы – в частности, в столице

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

По данным Минэнерго, из-за повреждений, нанесенных предыдущими российскими атаками, в Черниговской области снова вынуждены введены почасовые отключения света – за двумя очередями. Также этой ночью РФ в очередной раз атаковала город Нежин.

В результате дроновой атаки частично была обесточена Одесская область. В частности, в Одессе без света остались тысячи потребителей. Как сообщили в "ДТЭК Одесские электросети", уже удалось заживить более 240 тысяч абонентов, а критическая инфраструктура подключена к резервному питанию от генераторов.

В Киеве после вчерашнего обстрела электроснабжения возобновили более 800 тысяч семей. Сейчас фиксируют только локальные аварии, над которыми трудятся ремонтные бригады.

Восстановительные работы продолжаются в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения", – подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска массированно обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Ряд областей остался без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что жители Софиевской Борщаговки под Киевом уже вторые сутки остаются без электроэнергии и водоснабжения из-за последствий обстрелов. Из-за отсутствия коммунальных услуг люди начали перекрывать дорогу.

