11 октября 2025, 12:14

Россия атаковала Одессу БПЛА: спасатели показали разрушения и последствия

11 октября 2025, 12:14
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Одесщины
В ночь на 11 октября российские силы совершили массированную атаку на Одессу с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате пожаров вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в здании гостинично-ресторанного комплекса

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание и спасли двух человек.

На месте также работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 21 пострадавшему.

Кроме того, повреждены три жилых дома, по предварительной информации, пострадал один человек. Ликвидацию последствий ударов усложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Местные службы продолжают восстановительные работы и оценивают ущерб.

Напомним, в ночь на 11 октября противник совершил воздушное нападение на Украину, использовав 78 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других дронов. ПВО сбила 54 вражеских БпЛА.

Одесса война атака БПЛА ГСЧС повреждения пожар пострадавшие
