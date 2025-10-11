Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на ранок суботи, 11 жовтня, аварійні відключення електроенергії не застосовуються в жодній області України, що постраждала від ударів минулої ночі. Водночас енергетики продовжують відновлювальні роботи – зокрема, у столиці

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго та НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

За даними Міненерго, через пошкодження, завдані попередніми російськими атаками, у Чернігівській області знову вимушено запроваджені погодинні відключення світла – за двома чергами. Також цієї ночі РФ вкотре атакувала місто Ніжин.

Внаслідок дронової атаки частково було знеструмлено Одеську область. Зокрема, в Одесі без світла залишилися тисячі споживачів. Як повідомили в ""ДТЕК Одеські електромережі", вже вдалося заживити понад 240 тисяч абонентів, а критичну інфраструктуру підключено до резервного живлення від генераторів.

У Києві після вчорашнього обстрілу електропостачання відновили більш ніж для 800 тисяч родин. Зараз фіксують лише локальні аварії, над якими працюють ремонтні бригади.

Відновлювальні роботи тривають також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу", – наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Низка областей залишилась без електропостачання.

Раніше повідомлялося, що жителі Софіївської Борщагівки під Києвом вже другу добу залишаються без електроенергії та водопостачання через наслідки обстрілів.Через відсутність комунальних послуг люди почали перекривати дорогу.