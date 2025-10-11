13:37  11 жовтня
У Києві "замінували" три поїзди: вибухівки не знайшли
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
10:24  11 жовтня
Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу
11 жовтня 2025, 14:29

В Україні відновлюють електропостачання після нічних атак: ситуація в областях

11 жовтня 2025, 14:29
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на ранок суботи, 11 жовтня, аварійні відключення електроенергії не застосовуються в жодній області України, що постраждала від ударів минулої ночі. Водночас енергетики продовжують відновлювальні роботи – зокрема, у столиці

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго та НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

За даними Міненерго, через пошкодження, завдані попередніми російськими атаками, у Чернігівській області знову вимушено запроваджені погодинні відключення світла – за двома чергами. Також цієї ночі РФ вкотре атакувала місто Ніжин.

Внаслідок дронової атаки частково було знеструмлено Одеську область. Зокрема, в Одесі без світла залишилися тисячі споживачів. Як повідомили в ""ДТЕК Одеські електромережі", вже вдалося заживити понад 240 тисяч абонентів, а критичну інфраструктуру підключено до резервного живлення від генераторів.

У Києві після вчорашнього обстрілу електропостачання відновили більш ніж для 800 тисяч родин. Зараз фіксують лише локальні аварії, над якими працюють ремонтні бригади.

Відновлювальні роботи тривають також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу", – наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Низка областей залишилась без електропостачання.

Раніше повідомлялося, що жителі Софіївської Борщагівки під Києвом вже другу добу залишаються без електроенергії та водопостачання через наслідки обстрілів.Через відсутність комунальних послуг люди почали перекривати дорогу.

Росія атакувала Одесу БпЛА: рятувальники показали руйнування та наслідки
11 жовтня 2025, 12:14
Ворог атакував Харківщину: поранено трьох людей, зруйновано цивільну інфраструктуру
11 жовтня 2025, 09:40
Київ повертається до звичного ритму: транспорт відновив роботу після атаки
11 жовтня 2025, 09:12
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
ДПС закликає продавців не спекулювати на цінах під час блекаутів
11 жовтня 2025, 15:30
Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикл врізався в огорожу, загинув неповнолітній
11 жовтня 2025, 14:51
Якщо у нас блекаут – то й у Москві: обіцянка чи політичний театр
11 жовтня 2025, 14:08
У Києві "замінували" три поїзди: вибухівки не знайшли
11 жовтня 2025, 13:37
Звільнені з полону військові отримають щомісячно 50 тисяч грн – закон підписав Зеленський
11 жовтня 2025, 13:25
Інвестиції, енергетика, культура: Харківщина посилює співпрацю з Польщею
11 жовтня 2025, 12:46
Росія атакувала Одесу БпЛА: рятувальники показали руйнування та наслідки
11 жовтня 2025, 12:14
У Києві в авто знайшли мертвим блогера і підприємця: що сталося
11 жовтня 2025, 11:38
Сили оборони України збили 54 ворожі БпЛА під час нічної атаки
11 жовтня 2025, 11:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
