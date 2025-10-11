10:42  11 октября
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
10:24  11 октября
Софиевская Борщаговка вторые сутки без света и воды: люди перекрыли дорогу
01:30  11 октября
Муж MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица
UA | RU
UA | RU
11 октября 2025, 10:24

Софиевская Борщаговка вторые сутки без света и воды: люди перекрыли дорогу

11 октября 2025, 10:24
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Жители Софиевской Борщаговки под Киевом уже вторые сутки остаются без электроэнергии и водоснабжения из-за последствий обстрелов

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Из-за отсутствия коммунальных услуг люди начали перекрывать дорогу, протестуя против задержек в восстановлении критически важной инфраструктуры.

Жители жалуются на значительные трудности в повседневной жизни, особенно для семей с детьми и пожилых людей.

Тем временем в Киевской ОВА заявили, что в регионе полностью восстановлено электроснабжение после массированной атаки.

По словам главы ОВА Николая Калашника, без света было 110 тысяч абонентов, но благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители области уже заживлены.

"Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Стоит отметить, что сразу после атаки они, а также предприятия, важные для населения, были оперативно переведены на альтернативные источники – без паники, без сбоев, слаженно и профессионально", – написал чиновник.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска массированно обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Ряд областей остался без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области были введены экстренные отключения света . Два района остались без электроснабжения из-за вражеской атаки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
протест обстрелы электричество Киевская область отключения света водоснабжение перекрытие дороги
Без воды даже во власти: Кабмин – с биотуалетами, парламент – с технической водой
10 октября 2025, 13:28
В Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать
10 октября 2025, 12:55
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В киевском ТЦК мужчина дал сдаче военному после его удара
11 октября 2025, 11:03
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
11 октября 2025, 10:42
Минус еще 1060 захватчиков за сутки: потери российской армии достигли более 1,1 миллиона
11 октября 2025, 10:03
Враг атаковал Харьковщину: ранены три человека, разрушена гражданская инфраструктура
11 октября 2025, 09:40
Киев возвращается к привычному ритму: транспорт возобновил работу после атаки
11 октября 2025, 09:12
На Черниговщине умер раненый работник облэнерго – уже двое погибших после удара РФ
11 октября 2025, 08:47
Певица Елена Тополя рассказала, как они с мужем "поддерживают огонек" в отношениях
11 октября 2025, 01:50
Муж MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица
11 октября 2025, 01:30
Дочь Оли Поляковой рассказала, сколько денег ей присылают родители для жизни в США
11 октября 2025, 00:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »