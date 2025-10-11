Софиевская Борщаговка вторые сутки без света и воды: люди перекрыли дорогу

Скриншот с видео

Жители Софиевской Борщаговки под Киевом уже вторые сутки остаются без электроэнергии и водоснабжения из-за последствий обстрелов

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Из-за отсутствия коммунальных услуг люди начали перекрывать дорогу, протестуя против задержек в восстановлении критически важной инфраструктуры.

Жители жалуются на значительные трудности в повседневной жизни, особенно для семей с детьми и пожилых людей.

Тем временем в Киевской ОВА заявили, что в регионе полностью восстановлено электроснабжение после массированной атаки.

По словам главы ОВА Николая Калашника, без света было 110 тысяч абонентов, но благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители области уже заживлены.

"Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Стоит отметить, что сразу после атаки они, а также предприятия, важные для населения, были оперативно переведены на альтернативные источники – без паники, без сбоев, слаженно и профессионально", – написал чиновник.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска массированно обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Ряд областей остался без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области были введены экстренные отключения света . Два района остались без электроснабжения из-за вражеской атаки.