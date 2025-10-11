Враг атаковал Харьковщину: ранены три человека, разрушена гражданская инфраструктура

Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки в Харьковской области зафиксированы обстрелы четырех населенных пунктов, в результате которых пострадали три человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Симиновка Волчанской общины пострадали 58-летняя женщина и 56-летний мужчина.

В городе Чугуев травмировался 33-летний мужчина. Взрыв гранаты в Лозовой нанес повреждения двум мужчинам в возрасте 48 и 40 лет, а также 17-летнему юноше.

Враг активно применял различные виды вооружения: 22 беспилотника типа "Герань-2", 1 БпЛА типа 2Молния" и 1 FPV-дрон.

Поврежден и разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры:

в Изюмском районе – частный дом в селе Гороховатка;

в Купянском районе – складское помещение в поселке Большой Бурлук;

в Чугуевском районе – гражданское предприятие в городе Чугуев.

Напомним, в Харьковской области продолжают эвакуировать людей из опасных прифронтовых населенных пунктов. Тех, кто хочет эвакуироваться, призывают обращаться в отделения полиции или за номерами: 0-800-33-92-91 и 102.