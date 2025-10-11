10:42  11 октября
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
10:24  11 октября
Софиевская Борщаговка вторые сутки без света и воды: люди перекрыли дорогу
01:30  11 октября
Муж MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица
UA | RU
UA | RU
11 октября 2025, 09:40

Враг атаковал Харьковщину: ранены три человека, разрушена гражданская инфраструктура

11 октября 2025, 09:40
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки в Харьковской области зафиксированы обстрелы четырех населенных пунктов, в результате которых пострадали три человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Симиновка Волчанской общины пострадали 58-летняя женщина и 56-летний мужчина.

В городе Чугуев травмировался 33-летний мужчина. Взрыв гранаты в Лозовой нанес повреждения двум мужчинам в возрасте 48 и 40 лет, а также 17-летнему юноше.

Враг активно применял различные виды вооружения: 22 беспилотника типа "Герань-2", 1 БпЛА типа 2Молния" и 1 FPV-дрон.

Поврежден и разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры:

  • в Изюмском районе – частный дом в селе Гороховатка;
  • в Купянском районе – складское помещение в поселке Большой Бурлук;
  • в Чугуевском районе – гражданское предприятие в городе Чугуев.

Напомним, в Харьковской области продолжают эвакуировать людей из опасных прифронтовых населенных пунктов. Тех, кто хочет эвакуироваться, призывают обращаться в отделения полиции или за номерами: 0-800-33-92-91 и 102.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война российская армия обстрелы раненые повреждения
На Черниговщине умер раненый работник облэнерго – уже двое погибших после удара РФ
11 октября 2025, 08:47
Улицы без людей и разрушенные дома: как выглядит прифронтовое Покровское в Днепропетровской области
10 октября 2025, 20:43
В Запорожье выросло количество пострадавших в результате российских обстрелов
10 октября 2025, 18:30
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В киевском ТЦК мужчина дал сдаче военному после его удара
11 октября 2025, 11:03
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
11 октября 2025, 10:42
Софиевская Борщаговка вторые сутки без света и воды: люди перекрыли дорогу
11 октября 2025, 10:24
Минус еще 1060 захватчиков за сутки: потери российской армии достигли более 1,1 миллиона
11 октября 2025, 10:03
Киев возвращается к привычному ритму: транспорт возобновил работу после атаки
11 октября 2025, 09:12
На Черниговщине умер раненый работник облэнерго – уже двое погибших после удара РФ
11 октября 2025, 08:47
Певица Елена Тополя рассказала, как они с мужем "поддерживают огонек" в отношениях
11 октября 2025, 01:50
Муж MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица
11 октября 2025, 01:30
Дочь Оли Поляковой рассказала, сколько денег ей присылают родители для жизни в США
11 октября 2025, 00:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »