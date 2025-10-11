Киев возвращается к привычному ритму: транспорт возобновил работу после атаки

Иллюстративное фото: из открытых источников

В столице полностью восстановлено движение троллейбусов и трамваев после очередной атаки РФ

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

"Движение общественного транспорта – троллейбусов и трамваев – после очередной атаки на столицу полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска массированно обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Ряд областей остался без электроснабжения.

Из-за перебоев с электроснабжением в столице был транспортный коллапс. Некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты временно не функционировали, а движение на отдельных участках метро было приостановлено.