11 октября 2025, 09:12

Киев возвращается к привычному ритму: транспорт возобновил работу после атаки

11 октября 2025, 09:12
Иллюстративное фото: из открытых источников
В столице полностью восстановлено движение троллейбусов и трамваев после очередной атаки РФ

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

"Движение общественного транспорта – троллейбусов и трамваев – после очередной атаки на столицу полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска массированно обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Ряд областей остался без электроснабжения.

Из-за перебоев с электроснабжением в столице был транспортный коллапс. Некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты временно не функционировали, а движение на отдельных участках метро было приостановлено.

