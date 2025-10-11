13:37  11 октября
11 октября 2025, 13:25

Освобожденные из плена военные получат ежемесячно 50 тысяч грн – закон подписал Зеленский

11 октября 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Офис Президента
українською мовою

Вернувшиеся из российского плена защитники, имеющие заболевания, требующие длительного стационарного лечения, будут получать ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч гривен. Президент подписал соответствующий закон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Она поблагодарила народных депутатов и главу государства, отметив, что финансовая поддержка будет осуществляться в течение первых трех месяцев реабилитации.

"Ранее такие выплаты получали только те, кто получил ранения, контузии или увечья. Однако многие военные после плена также имеют серьезные заболевания, требующие длительного лечения", – пояснила Свириденко.

Напомним, законопроект №13627 был зарегистрирован в Верховной Раде 14 августа, а 9 октября парламент его принял.

Читайте также: Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит

