Освобожденные из плена военные получат ежемесячно 50 тысяч грн – закон подписал Зеленский

Иллюстративное фото: Офис Президента

Вернувшиеся из российского плена защитники, имеющие заболевания, требующие длительного стационарного лечения, будут получать ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч гривен. Президент подписал соответствующий закон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Она поблагодарила народных депутатов и главу государства, отметив, что финансовая поддержка будет осуществляться в течение первых трех месяцев реабилитации.

"Ранее такие выплаты получали только те, кто получил ранения, контузии или увечья. Однако многие военные после плена также имеют серьезные заболевания, требующие длительного лечения", – пояснила Свириденко.

Напомним, законопроект №13627 был зарегистрирован в Верховной Раде 14 августа, а 9 октября парламент его принял.

