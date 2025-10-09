Находившиеся в плену военные будут получать 50 000 грн ежемесячно
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Рада поддержала важный законопроект №13627 коллеги Анны Пуртовой. За – 244", – говорится в сообщении.
Согласно документу военные, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении (более 30 дней), будут получать ежемесячную выплату в размере 50 000 грн.
Выплаты будут производиться в течение первых трех месяцев лечения.
Законопроект также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время плена во избежание бюрократических преград и различной трактовки норм.
