09 октября
Россияне атаковали поезд в Черниговской области
09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 13:24

Находившиеся в плену военные будут получать 50 000 грн ежемесячно

09 октября 2025, 13:24
иллюстративное фото: из открытых источников
Военные после плена будут получать 50 000 гривен ежемесячно

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Рада поддержала важный законопроект №13627 коллеги Анны Пуртовой. За – 244", – говорится в сообщении.

Согласно документу военные, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении (более 30 дней), будут получать ежемесячную выплату в размере 50 000 грн.

Выплаты будут производиться в течение первых трех месяцев лечения.

Законопроект также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время плена во избежание бюрократических преград и различной трактовки норм.

Напомним, Рада поддержала направление подразделений ВСУ в другие государства. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.

