Фото: ГСЧС Черниговщины

В больнице умер тяжелораненый работник "Черниговоблэнерго", пострадавший во время российского удара дронами по ремонтной бригаде. Число погибших из-за целенаправленной атаки на энергетиков возросло до двух

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслава Чаус, передает RegioNews.

По его словам, вечером 10 октября на территории Семеновской общины российский беспилотник попал в служебный автомобиль облэнерго. Машина загорелась, а во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар, поразивший другой автомобиль предприятия.

На месте погиб один работник, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

Россияне также обстреляли прибывшую на помощь местную пожарную команду.

По данным Черниговской ОВА, в течение суток российская армия наносила удары ударными беспилотниками по области. В гражданском секторе и на объектах инфраструктуры зафиксированы пожары и повреждения автомобилей.

В Нежинском районе дроны попали по объектам критической инфраструктуры – загорелась кровля производственного цеха, но спасатели быстро ликвидировали пламя.

В Новгороде-Северском беспилотники попали в админздание – пожар удалось оперативно локализовать.

Напомним, 10 октября россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины. Многие области остались без электроснабжения.