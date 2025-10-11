Звільнені з полону військові отримають щомісячно 50 тисяч грн – закон підписав Зеленський

Ілюстративне фото: Офіс Президента

Захисники, які повернулися з російського полону та мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування, отримуватимуть щомісячні виплати в розмірі 50 тисяч гривень. Президент підписав відповідний закон

Про це інформує RegioNews із посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

Вона подякувала народним депутатам і главі держави, зазначивши, що фінансова підтримка здійснюватиметься протягом перших трьох місяців реабілітації.

"Раніше такі виплати отримували лише ті, хто зазнав поранень, контузій чи каліцтв. Однак чимало військових після полону також мають серйозні захворювання, що потребують тривалого лікування", – пояснила Свириденко.

Нагадаємо, законопроєкт №13627 було зареєстровано у Верховній Раді 14 серпня, а 9 жовтня парламент його ухвалив.

