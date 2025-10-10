У Києві та регіонах посилено патрулювання після масованої атаки РФ

Ілюстартивне фото: УНН

Після нічного ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України у столиці та низці областей посилено заходи безпеки

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті Києва та інших регіонів збільшено, щоб забезпечити громадський порядок і підтримати роботу аварійних служб під час відновлення електро- та водопостачання.

"Вже о 7:30 по всій країні працювали ремонтники, енергетики, рятувальники. Є конкретні доручення щодо кожного регіону", – зазначила Свириденко.

У Києві та Кіровоградській області до кінця дня очікують повного відновлення водопостачання. Критична інфраструктура столиці вже заживлена, а в кількох областях продовжують діяти аварійні графіки відключень.

Свириденко наголосила, що на час ремонтів у регіонах забезпечено роботу пунктів незламності, генераторів та додаткових систем зв'язку.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Низка областей залишилась без електропостачання.