10 жовтня 2025, 09:31

Росія масовано атакувала енергетику України: в низці областей – аварійні відключення

10 жовтня 2025, 09:31
Фото: ДСНС
В ніч на 10 жовтня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Низка областей залишилась без електропостачання

Про це передає RegioNews із посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

"На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити", – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що по країні постраждали понад 20 людей – усім надається необхідна допомога. Внаслідок атаки в Запоріжжі загинула дитина.

У Києві бригади працюють над відновленням електро- та водопостачання. Станом на зараз відключення електроенергії зафіксовані в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях та на Дніпровщині. Також відновлюються після атаки Запоріжжя, Кіровоградщина та Херсонщина.

Усі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків та відновленням роботи критичних об’єктів.

Зеленський наголосив, що саме цивільна та енергетична інфраструктура була головною ціллю російських ударів напередодні опалювального сезону.

"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, "сімки" – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи "двадцяти", усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки. Дякую всім, хто допомагає", – зазначив президент.

Нагадаємо, у Києві через технічні проблеми та складну ситуацію в енергосистемі рух поїздів метро частково призупинено. На станціях утворилися великі скупчення пасажирів.

