Россия бьет по энергетике: Украина просит G7+ о дополнительной поддержке

Фото: Минэнерго

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает RegioNews.

В частности, министер энергетики Светлана Гринчук проинформировала партнеров группы G7+ о неотложных потребностях Украины в оборудовании и ресурсах для быстрых ремонтов после российских атак, а также о возможных дополнительных механизмах поддержки.

Обсуждение стало продолжением экстренного заседания G7+, состоявшегося несколькими днями ранее. За это время Россия снова нанесла массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, особенно в прифронтовых регионах.

"В текущем году враг изменил тактику, но не намерения. Россия целенаправленно бьет по энергетическим объектам прифронтовых регионов, пытаясь погрузить территории в темноту и холод. Среди целей – и украинская газовая инфраструктура. Нам важна любая помощь партнеров в восстановлении, защите объектов и накоплении", – подчеркнула Гринчук.

По словам министерши, уже сформирован список первоочередных потребностей для поддержания энергетической устойчивости, который передадут партнерам G7+.

Среди приоритетов – поставки систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, дополнительное финансирование, а также помощь в быстрой поставке оборудования, которое может заменить поврежденное.

Напомним, Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны. За последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, питавшие город. Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго".