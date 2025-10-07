10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
09:27  07 октября
В Киеве остановилась "зеленая" ветка метро из-за поломки поезда
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 07:15

Россия бьет по энергетике: Украина просит G7+ о дополнительной поддержке

07 октября 2025, 07:15
Фото: Минэнерго
Украина продолжает активные переговоры с международными партнерами по расширению помощи энергетическому сектору накануне зимы

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает RegioNews.

В частности, министер энергетики Светлана Гринчук проинформировала партнеров группы G7+ о неотложных потребностях Украины в оборудовании и ресурсах для быстрых ремонтов после российских атак, а также о возможных дополнительных механизмах поддержки.

Обсуждение стало продолжением экстренного заседания G7+, состоявшегося несколькими днями ранее. За это время Россия снова нанесла массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, особенно в прифронтовых регионах.

"В текущем году враг изменил тактику, но не намерения. Россия целенаправленно бьет по энергетическим объектам прифронтовых регионов, пытаясь погрузить территории в темноту и холод. Среди целей – и украинская газовая инфраструктура. Нам важна любая помощь партнеров в восстановлении, защите объектов и накоплении", – подчеркнула Гринчук.

По словам министерши, уже сформирован список первоочередных потребностей для поддержания энергетической устойчивости, который передадут партнерам G7+.

Среди приоритетов – поставки систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, дополнительное финансирование, а также помощь в быстрой поставке оборудования, которое может заменить поврежденное.

Напомним, Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны. За последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, питавшие город. Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго".

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
