Росія б'є по енергетиці: Україна просить G7+ про додаткову підтримку

Фото: Міненерго

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає RegioNews.

Так, міністерка енергетики Світлана Гринчук поінформувала партнерів групи G7+ про невідкладні потреби України в обладнанні та ресурсах для швидких ремонтів після російських атак, а також про можливі додаткові механізми підтримки.

Обговорення стало продовженням екстреного засідання G7+, що відбулося кількома днями раніше. За цей час Росія знову завдала масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, особливо у прифронтових регіонах.

"У поточному році ворог змінив тактику, але не наміри. Росія цілеспрямовано б'є по енергетичних об'єктах прифронтових регіонів, намагаючись занурити території у темряву та холод. Серед цілей – і українська газова інфраструктура. Нам важлива будь-яка допомога партнерів у відновленні, захисті об’єктів та накопиченні резервів обладнання", – наголосила Гринчук.

За словами міністерки, вже сформовано перелік першочергових потреб для підтримки енергетичної стійкості, який передадуть партнерам G7+.

Серед пріоритетів – постачання систем протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури, додаткове фінансування, а також допомога у швидкому постачанні обладнання, яке може замінити пошкоджене.

Нагадаємо, Харків готується до найскладнішої зими за всі роки війни. За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили місто. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго".