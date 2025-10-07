10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
09:27  07 жовтня
У Києві зупинилася "зелена" гілка метро через поломку поїзда
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2025, 07:15

Росія б'є по енергетиці: Україна просить G7+ про додаткову підтримку

07 жовтня 2025, 07:15
Читайте также на русском языке
Фото: Міненерго
Читайте также
на русском языке

Україна продовжує активні переговори з міжнародними партнерами щодо розширення допомоги енергетичному сектору напередодні зими

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає RegioNews.

Так, міністерка енергетики Світлана Гринчук поінформувала партнерів групи G7+ про невідкладні потреби України в обладнанні та ресурсах для швидких ремонтів після російських атак, а також про можливі додаткові механізми підтримки.

Обговорення стало продовженням екстреного засідання G7+, що відбулося кількома днями раніше. За цей час Росія знову завдала масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, особливо у прифронтових регіонах.

"У поточному році ворог змінив тактику, але не наміри. Росія цілеспрямовано б'є по енергетичних об'єктах прифронтових регіонів, намагаючись занурити території у темряву та холод. Серед цілей – і українська газова інфраструктура. Нам важлива будь-яка допомога партнерів у відновленні, захисті об’єктів та накопиченні резервів обладнання", – наголосила Гринчук.

За словами міністерки, вже сформовано перелік першочергових потреб для підтримки енергетичної стійкості, який передадуть партнерам G7+.

Серед пріоритетів – постачання систем протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури, додаткове фінансування, а також допомога у швидкому постачанні обладнання, яке може замінити пошкоджене.

Нагадаємо, Харків готується до найскладнішої зими за всі роки війни. За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили місто. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ енергетика зима російська армія G7 підтримка
У Сумах пролунали вибухи: частина міста залишилася без світла
07 жовтня 2025, 06:54
РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: над містом здійнявся стовп диму
06 жовтня 2025, 12:04
Росіяни атакували вночі енергооб'єкт на Чернігівщині: є знеструмлення
06 жовтня 2025, 09:27
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чернігівщина після обстрілів: пошкоджені енергооб'єкти, діють відключення світла
07 жовтня 2025, 11:26
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
07 жовтня 2025, 11:12
Росіянин у Силах оборони: СБУ у Львові затримала"добровольця" під прикриттям
07 жовтня 2025, 10:59
Аналітики закликають ВР відновити конкурси на держслужбу та запровадити оплату праці за результатами
07 жовтня 2025, 10:56
Контрабанда на 11 млн грн: викрито групу, яка перевозила елітні годинники з Гонконгу, Китаю та ОАЕ
07 жовтня 2025, 10:44
Готували шаурму замість служби: на Донеччині військовий посадовець два роки використовував бійців у бізнесі дружини
07 жовтня 2025, 10:39
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07 жовтня 2025, 10:17
Жовтий рівень небезпеки в Одесі: школи та садочки перейшли на дистанційку
07 жовтня 2025, 10:04
На Львівщині митники вилучили брендові речі й косметику на понад мільйон гривень
07 жовтня 2025, 09:58
Контрафакт поштою: на Вінниччині судитимуть підпільних виробників цигарок та алкоголю
07 жовтня 2025, 09:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »